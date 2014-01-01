SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ Knee Crash Skinny Jean ダメージ加工スキニーデニムパンツ インディゴ 606663 YO507

商品説明 【ブランド】SAINTLAURENTPARIS（サンローランパリ） 【品名】KneeCrashSkinnyJeanダメージ加工スキニーデニムパンツインディゴ606663YO507 【対象】メンズ 【表記サイズ】26 【実寸】ウエスト：36.0センチワタリ：20.0センチ股上：25.0センチ股下：69.5センチ裾幅：15.0センチ 【素材表記】本体：コットン97%ポリウレタン3% 【原産国】日本製 【カラー】インディゴ 【商品状態】 使用感有り ウエストのブランドタグ取れかけ有り 後身頃左足上部/後身頃左足中央部分に汚れ有り ウエストボタン硫化有り 【商品番号】2023I200009 【ランク】B 【付属品】写真に写っているものがすべてです。 【備考】- ※ランク説明 N…新品同様～未使用品 S…未使用品 A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品 B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品 C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品） ≪注意事項はプロフィール欄をご覧くださいませ。≫ こちらの商品はラクマ公式パートナーのBRINGによって出品されています。 7150円SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ Knee Crash Skinny Jean ダメージ加工スキニーデニムパンツ インディゴ 606663 YO507メンズパンツ楽天市場】【中古】SAINT LAURENT PARIS サンローラン パリ 15AW D02 M

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